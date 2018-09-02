بعد ساعات من اعتقال محامية.. إيران تعتقل ناشطة في مجال حقوق المرأة

اعتقلت السلطات الأمنية في إيران بوقت متأخر من ليلة أمس السبت، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة "نجمة واحدي"، وفق ما ذكرته اليوم الأحد مصادر حقوقية إيرانية.

ونقلت إذاعة "فردا" التابعة للمعارضة الإيرانية، أن عملية اعتقال الناشطة نجمة واحدي، جاءت بعد ساعات من اعتقال المحامية والناشطة الحقوقية في طهران "هدى عميد"، التي تطالب منذ سنتين بوقف هيمنة الرجال على البرلمان الإيراني.

ووفقًا للإذعة الإيرانية، فإنه من المرجح أن يكون اعتقال الناشطة الحقوقية نجمة واحدي والمحامية هدى عميد بسبب قيامهما بعقد حلقات تدريبية في مجال حقوق المرأة، مضيفة أنه "لا يوجد تقرير رسمي حول سبب احتجاز هاتين الناشطتين".

وأطلقت المحامية هدى عميد، حملة واسعة بعنوان "تغيير وجه البرلمان"، وهي دعوة أطلقت قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في 19 أيار/ مايو 2017، بهدف زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب.

وفي فترات سابقة، تم اعتقال عدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، أبرزهن صديقة بيش نمازي، ونسرين ستودة وغيرهما بسبب إعلان دعمهما للاحتجاجات الشعبية المناهضة لفرض الحجاب في إيران.