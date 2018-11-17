امرأة تفجر نفسها على حاجز في الشيشان (فيديو)

امرأة تفجر نفسها على حاجز في الشيشا...

لم يسفر الانفجار الذي وقع قرب مركز للشرطة الشيشانية في القسم الشمالي الغربي من غروزني عن مقتل أشخاص أو إصابات.

المصدر: أ ف ب

فجرت امرأة نفسها، اليوم السبت، أمام حاجز في غروزني عاصمة الشيشان من دون تسجيل وقوع ضحايا، حسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن السلطات المحلية الشيشانية.

وقال وزير الداخلية بالوكالة في جمهورية الشيشان الروسية، أبتي علاء الدينوف: "إن امرأة شابة فجرت نفسها في ضواحي غروزني".

وأضاف المصدر نفسه أن الانفجار، الذي لم يوقع ضحايا، وقع قرب مركز للشرطة الشيشانية في القسم الشمالي الغربي من غروزني.

وباتت المواجهات المسلحة والاعتداءات التي تستهدف قوات الأمن نادرة الحدوث في الشيشان، إلا أن وتيرتها لا تزال مرتفعة في جمهورية داغستان الروسية المجاورة.

وشهد شهر أيلول/سبتمبر الماضي سلسلة من الهجمات تبنى مسؤوليتها تنظيم داعش في الشيشان، وأوقعت عددًا من الجرحى في صفوف عناصر الشرطة.

وفي شهر أيار/مايو الماضي، استهدف هجوم كنيسة أرثوذكسية في قلب غروزني، أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة ومدني.

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