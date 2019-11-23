أمريكا تطالب إيران بوقف "الحرب بالوكالة" في سوريا

دعا المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، الجمعة، إيران، إلى التوقف عن نقل الأسلحة لداخل سوريا ووقف عمليات "الحرب بالوكالة" التي تقوم بها.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية، والتي عُقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، وبمشاركة المبعوث الأممي الخاص، جير بدرسون.

وطالب المبعوث الأمريكي المجتمع الدولي بضرورة "زيادة الضغط علي النظام السوري لأنه بدون تلك الضغوط لن تتحقق الأهداف المنشودة التي دعا إليها قرار مجلس الأمن 2254.

ودعا القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف للتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

واعتبر جيفري في إفادته خلال الجلسة أن "اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان خطوة إيجابية نحو إحلال السلام في سوريا".

وأضاف: "كان هناك توازن في محادثات تلك اللجنة وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام مستقبل أفضل لسوريا إذا ما دعم مجلس الأمن العملية السياسية بشكل كامل".

وتابع: "وفقًا للقرار رقم 2254 يجب التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، لكن ما نراه الآن هو وجود 4 جيوش أو 5 جيوش إضافة إلى الميليشيات وذلك في مناطق محدودة من البلاد".

وقال: "والأسبوع الماضي شهدنا مواجهات بين 3 قوات متواجدة هناك ونطالب إيران بوقف نقل الأسلحة لداخل سوريا ووقف عمليات الحرب بالوكالة التي تقوم بها".

وتعهد المسؤول الأمريكي بأن واشنطن لن تشارك في أي جهود متعلقة بإعادة إعمار سوريا قبل تنفيذ العملية السياسية كاملة، مضيفًا أنه "من السابق لأوانه الحديث عن ملف إعادة الإعمار في الوقت الحالي".

واستطرد قائلًا: "أولويتنا الآن هي التوصل لحل وسط بديل عن الحل العسكري ونعمل من أجل تركيز الجهود على العملية السياسية والضغط على النظام السوري حتي نتوصل لحل وسط لوقف القتال في كل سوريا".