الصين والبرازيل تطلقان قمرًا صناعيًا لمراقبة غابة الأمازون

انطلق قمر صناعي لمراقبة الأرض، اليوم الجمعة، طورته الصين والبرازيل في إطار برنامج مشترك، ينظر له كنموذج لتعاون أوسع نطاقًا بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، أن القمر الصناعي الصيني البرازيلي "4 إيه" لمراقبة موارد الأرض، أُطلق على متن الصاروخ "لونغ مارش 4- بي" من إقليم شانشي في شمال الصين.

وهذا القمر هو السادس في البرنامج الصيني البرازيلي لتطوير أقمار صناعية لمراقبة موارد الأرض الذي بدأ في 1988، وجرى تصميم هذه الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض من المدار للاستخدامات غير العسكرية.

وذكرت شينخوا أن القمر الصناعي "4 إيه" سيدعم جهود الحكومة البرازيلية لمراقبة غابة الأمازون المطيرة والتغيرات التي تطرأ على بيئة البلد.

وسينقل الصاروخ نفسه 8 أقمار صناعية أخرى إلى المدار، أحدها مخصص لإثيوبيا.

وتضم مجموعة بريكس: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وأجرت محادثات بشأن اتفاقية لتطوير مجموعة أقمار صناعية لمراقبة الأرض عن طريق الاستشعار عن بعد، وتبادل البيانات التي تجمعها الأقمار الصناعية التابعة لكل بلد.