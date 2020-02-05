عباس يقدم مشروع قرار ضد "صفقة القرن" أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول فلسطيني، الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى نيويورك، الإثنين؛ لتقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن للتصويت ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت: إن "مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن سيتضمن رفض صفقة ترامب نتانياهو، التي هي نقيض قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصراع الفلسطيني".

وأضاف: "إذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار فسيتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند (متحدون من أجل السلام)"، متوقعًا "تصويت الغالبية في الجمعية العامة على رفض خطة ترامب نتانياهو".

من جانبه، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن الرئيس عباس "سيصل إلى نيويورك الإثنين المقبل، وسيلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء".

وأوضح أنه "بالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية مندوب أندونيسيا، سيتم تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن".

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد، الثلاثاء، دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المقرر أن يطلع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي والمهندس الرئيسي لخطة الإدارة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي أغضبت الفلسطينيين، أعضاء مجلس الأمن الـ14 على الخطة في جلسة مغلقة ظهر الخميس.