وفاة 3 أشخاص وإصابة 179 جراء خروج الطائرة التركية عن المدرج في إسطنبول (فيديو)

توفي 3 أشخاص وأصيب 179، الأربعاء، في حادث خروج طائرة عن المدرج في مطار صبيحة الدولي في إسطنبول.

جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تصريح للصحفيين فجر الخميس من ولاية "وان" حيث يوجد لزيارة مصابي الانهيارات الثلجية هنالك.

وتحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء.

كيف بدت الطائرة التركية بعد انقسمها إلى ثلاثة أجزاء إثر خروجها عن المدرج أثناء هبوطها في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول؟#إرم_نيوز #تركيا #Türkei #Istanbul #sabihagökçen #pegasus pic.twitter.com/HGFfhSyfAM — إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) February 5, 2020

وحول حادثة الانهيارات الثلجية، ذكر قوجه أن عدد جرحى الانهيارات الثلجية في ولاية "وان"، الذين يخضعون لتلقي العلاج حاليا، يبلغ 46 شخصا بينهم 6 بالعناية المركزة.

والثلاثاء، أعلنت ولاية "وان" أن كتلة ثلجية انهارت فوق حافلة صغيرة على الطريق الواصل بين الولاية وقضاء "بهتشه سراي".

وخلال عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الثلوج، انهارت الأربعاء كتلة ثلجية أخرى على فريق إنقاذ كان يبحث عن عالقين، بينهم مدير إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" في وان، عثمان أوتشار.

وأسفرت الانهيارات الثلجية خلال اليومين عن مصرع 38 شخصا وإصابة 75 بجروح.