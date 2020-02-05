البرلمان التركي يقر تمديد مهمة القوات البحرية في منطقة خليج عدن

البرلمان التركي يقر تمديد مهمة القو...

المصدر: الأناضول

وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.

ووافقت الجمعية العامة للبرلمان، في جلستها يوم الأربعاء، على مذكرة التمديد الرئاسية، التي تنص على مد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة عاما إضافيا، اعتبارا من 10 شباط/فبراير 2020.

ووفق وكالة الأناضول الرسمية، تقوم عناصر البحرية التركية بمهام "تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة"، كما "تساهم في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

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