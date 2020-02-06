إسرائيل تهدد "حماس" وتستهدف مقار لـ"القسام" تحت الأرض

أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رسالة تهديد إلى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، في الوقت الذي أغارت فيه المقاتلات الإسرائيلية على عدد من المواقع في القطاع.

وزعمت إسرائيل بأن عددا من قذائف الهاون أطلقت من قطاع غزة اليوم على الأراضي المحتلة، وردت بعدها الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف "مواقع ومنشآت تستخدمها حركة حماس من أجل تعاظمها العسكري"، حسب قناة مكان العبرية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم: "ردا على إطلاق قذائف الهاون والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل- أغارت مقاتلات حربية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع غزة ومن بينها منشآت تحت أرضية التي تستخدمها الذراع العسكرية لحماس".

وأضاف: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وتداعيات الأعمال الإرهابية ضد مواطني إسرائيل".

ردًا على إطلاق قذائف الهاون والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل- أغارت مقاتلات حربية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة #حماس في أنحاء قطاع #غزة ومن بينها منشات تحت أرضية التي تستخدمها الذراع العسكرية لحماس — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 6, 2020

من جهته، قال المحلل الإسرائيلي ألموغ بوكير إن إسرائيل شهدت مرور "700 يوم من الرعب في غلاف غزة الذي بدأ بالتظاهرات على السياج الحدودي في الـ 30 من آذار/مارس 2018، كانت 100 أسبوع من الصواريخ والبالونات الحارقة والمفخخة وعمليات التسلل".

بدوره، قال المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت، متان تسوري، إن "رؤساء مجالس غلاف غزة وسديروت يقولون (نحن في خضم جولة تصعيد تتضمن إطلاق نار (صواريخ) وعشرات المتفجرات يوميا، نحن مع عشرات الآلاف من السكان والأطفال في غلاف غزة وسديروت ننتظر أن يأتي رئيس الوزراء إلى مناطقنا لسماع أصوات السكان وتشجيع التوصل لتهدئة طويلة الأجل".