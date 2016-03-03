"شراء الأصوات" يصل بمتشدد إيراني إلى البرلمان (فيديو)

تمكن المرشح عن التيار المتشدد، محمد رضا رضائي، من الفوز بمقعد في البرلمان الإيراني، من خلال شراء الأصوات.

وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات صحافية، إن "المرشح عن التيار المتشدد، محمد رضا رضائي، فاز بمقعد في البرلمان عن مدينة جهرم التابعة لمحافظة شيراز جنوب إيران، بعد أن كلف مجموعة بشراء أصوات الناخبين الإيرانيين".

وأظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام إيرانية، الخميس، قيام شخص من الحملة الدعائية للمرشح المتشدد، بحث ناخبات على التصويت لرضائي، والترويج له.

وأكدت ناخبة أن "حملة المرشح محمد رضا رضائي تمكنت من شراء أصوات آلاف الناخبين".

وقالت فتاتان لعضو الحملة: "نحن ننتخب رضائي إذا كان يدفع لنا الأموال، وطلبنا منه أن يدفع لنا الأموال حالاً"، قبل أن تتوجها إلى شرطي يتواجد قرب الحملة الدعائية، لكنه قال إن الأمر لا يعنينا".

وحصل رضائي على 53 ألفاً و882 صوتاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة الماضية.

https://www.youtube.com/watch?v=E95g2Ge3fVs