الأردن.. سفير إيران يثير استياء المؤسسة الأمنية

قالت مصادر أمنية أردنية لـ إرم نيوز إن استياء شديدا يسري في أروقة الأجهزة الأمنية الأردنية تجاه تحركات السفير الإيراني في عمّان "مجتبى فردوسي بور" والتي صارت تثير غضب الأردنيين.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية قدمت تقارير رسمية لرئاسة الوزراء تتضمن توصيات جادة للحكومة باتخاذ خطوات لوقف تجاوزات السفير الإيراني وإلزامه بحدود مهامه الدبلوماسية المنوطة به.

ودأب السفير الإيراني، مؤخرا، على الزج بنفسه في ملفات أردنية حساسة مثل استقبال وفد من المتقاعدين العسكريين الأردنيين، وكذلك، الاحتفال بـ "يوم القدس" في المحافظة الجنوبية "مأدبا" بالتنسيق مع بعض العشائر.

على الصعيد نفسه، تشهد الأوساط البرلمانية اتصالات ومشاورات لاتخاذ إجراءات برلمانية تطالب الحكومة ووزراة الخارجية بإبلاغ السفير الإيراني بعدم الرغبة بتواجده على أراضي المملكة على غرار ما جرى في حالة السفير السوري في الأردن بهجت سليمان.

ويقول مراقبون إن التحرك النيابي تجاه تحركات السفير متوقع ويأتي في سياق التوافق الوطني الذي يتقاطع مع المصالح العربية عموما، والخليجية على وجه الخصوص، التي تعيش حالة توتر شديدة وغير مسبوقة، وعلى درجة عالية من التعقيد.