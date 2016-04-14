إجراءات سعودية تحسبًا لاعتراضات على تنظيم الهيئة

الرياض - قالت مصادر سعودية إن هناك إجراءات احترازية تحسبا لاعتراضات قد تواجهها السلطات المختصة في تقليص صلاحيات ومهام أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقالت إن هذه الإجراءات تتضمن منع استخدام المنابر الدينية والإعلامية في تشويه مقاصد وأهداف القرار الحكومي.

ويقول سعوديون إن كثيرا من عناصر الهيئة لن يمتثلوا لقرار التنظيم بسهولة، وسيقاومون الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، رغم توجيه رئيس الهيئة العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالعمل بالتنظيم الجديد.

ويشير سعوديون إلى محاولات بعض رجال الهيئة إثارة "فتنة" داخلية عبر بث شائعة تزعم في مضمونها أن هيئة كبار العلماء تعارض تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف بالمملكة.

وسارع الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد، إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدا أن "منهج هيئة كبار العلماء يقوم على التواصل المباشر مع ولاة الأمر، داعياً إلى عدم إثارة الشائعات".