الباسيج الإيراني لمواجهة الاحتجاجات العراقية

كشفت مصادر عراقية، بأن العميد إيرج مسجدي، المساعد الأول لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، زار العراق الأحد الماضي وتباحث مع عدد من زعماء المليشيات العراقية الموالية لإيران.

وبحسب المصادر فإن"العميد مسجدي اجتمع الأحد الماضي في أحد مقرات الحشد الشعبي في منطقة مندلي بمحافظة ديالى العراقية مع كل من هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وقيس الخزعلي قائد مليشيا العصائب وقيادات من سرايا الخرساني وكتائب سيد الشهداء".

وأضاف المصدر أن "مستشار سليماني أبلغ قادة القوى الشيعية المسلحة بأن سليماني ينسق لإرسال 500 عنصر من قوات الباسيج الإيرانية إلى معسكر أشرف في ديالى والذي تحول إلى مقر للواء الرابع التابع لفيلق بدر الموالي لإيران بعد أن كان مقراً لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة".