الانفلات الأمني في العراق يتجاوز التفجيرات والعمليات "الإرهابية"

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تسلط وسائل الإعلام حول العالم الضوء على ما يشهده العراق من تفجيرات وعمليات انتحارية "إرهابية"، وما تمارسه ميليشيات الحشد الشعبي الموالية للحكومة من انتهاكات وتجاوزات خارج إطار القانون. إلا أن جانبا آخر من هذا الانفلات الأمني لا يحظى بالاهتمام ذاته في وسائل الإعلام، فعمليات الخطف والسطو المسلح والقتل والسرقة منتشرة أيضا في هذا المناخ الجاثم على صدور العراقيين. وقبل يومين قتل مسلح في بغداد، عائلة بأكملها، واستولى على سيارتهم وأموالهم قبل أن يلوذ بالفرار. وتنتشر مثل هذه العمليات في بغداد والمناطق القريبة منها، ونادرا ما يلقى منفذوها، أي عقاب.