أنباء عن توجه تركيا لوقف دعم المعارضة السورية بعد عملية جرابلس.

أفادت مصادر إعلامية أن تركيا تتجه لوقف دعمها للمعارضة السورية المسلحة، بعد الانتهاء من العملية العسكرية التي تقوم بها قواتها في مدينة جرابلس الحدودية.

وقالت المصادر إن السلطات التركية، تنوي "إغلاق الحدود بشكل كامل أمام أي دعم للمعارضة المسلحة، ومنع تزويدها بالسلاح والمقاتلين انطلاقا من الأراضي التركية".

وأرجعت المصادر هذا التوجه الجديد للقيادة التركية التي كانت تنادي بإسقاط بشار الأسد، إلى تفاهمات إقليمية ودولية، تضمن عدم السماح للأكراد بإقامة كيان مستقل على الحدود التركية، مقابل تخلي أنقرة عن دعم المعارضة السورية.