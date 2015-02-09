لا لايران والإخوان

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مصلحة الغرب في تقديم الإخوان كبديل للأنظمة القائمة في دول المنطقة تعتمد على انتهازية الإخوان واستعدادهم للمزايدة على المصالح الغربية وإمكانية تمرير ما لا يقدر عليه غيرهم لتغليف أي شيء بغلاف ديني يصعب مجادلة الجماهير فيه.