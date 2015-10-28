البرزاني يعين أربعة وزراء جدد

أربيل-عين رئيس وزراء إقليم كردستان العراق وزراء جددا ليحلوا محل أربعة وزراء عزلهم الحزب من الحكومة في أسوأ أزمة سياسية منذ سنوات.

وعزل الحزب الديمقراطي الكردستاني الوزراء الأربعة في وقت سابق هذا الشهر بعدما اتهم حركة كوران التي ينتمون إليها بإثارة احتجاجات عنيفة سقط خلالها قتلى من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وحل سياسيون من الحزب الديمقراطي الكردستاني محل الوزراء المعزولين أمس الثلاثاء في خطوة وصفها محمد توفيق المسؤول الكبير في حركة كوران بأنها "غير شرعية وغير قانونية".

والتعيينات الجديدة التي قام بها رئيس الوزراء نيجيرفان البرزاني ترسخ سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني على شؤون الإقليم شبه المستقل الذي برز كحليف رئيسي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.