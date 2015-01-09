المؤسسات الدينية وسياسات الدين والدولة

تشتد الضغوط من جانب السلطات السياسية على المؤسسات الدينية للقيام بشيء ضد التطرف المؤدي إلى القتل والإرهاب. الملك عبد الله بن عبد العزيز طالب المؤسسة الدينية بالخروج من الغفلة والتكاسل. والأميركيون والأوروبيون عادوا للأطروحة التي انتشرت بعد واقعة سبتمبر (أيلول) 2001 والقائلة بأن المتطرفين خطفوا الدين، وأن على أهل الاعتدال أن يستعيدوا الدين من خاطفيه. وجاء وزير الخارجية الأميركي الحالي ليقول من القاهرة إن المؤسسة الدينية المصرية (الأزهر) تقع في طليعة الاعتدال، ويكون عليها أن تتحرك.
إن الواقع – كما ذكرت مرارا - أن الحزبيات المتشددة، وفي الوقت الذي أقبلت فيه على تفجير الدين في وجه أهل «فسطاط الكفر» كما زعمت، قامت في الواقع بتفجير الدين في وجه السلطات والمجتمعات والمؤسسات الدينية. والحق أن الدين لا يمكن خطفه، كأنما هو طائرة بيد عصابة، بحسب التشبيه الأميركي، ليس لأن المتطرفين قلة فقط؛ بل ولأن المجتمعات هي التي تعتنق الدين وتحتضنه، وهي التي تتولى حراسته والعناية به، والمؤسسات الدينية إحدى الجهات التي تعمل لدى المجتمعات في تبليغ الدين وتعليمه، والدولة من جهة أخرى تتولى مع المؤسسات الدينية «صون الدين على أعرافه المستقرة». هذا كله هو خلاصة التصور الذي كان سائدا في الأزمنة الكلاسيكية العربية - الإسلامية. وقد اختلف الأمر منذ نحو القرن من الزمان، إذ إن الحداثة من جهة، والحراكات التجديدية والتطهيرية في الدين من جهة أخرى (إما للخروج من الأعراف المستقرة، أو للتقاتل مع الظروف العصرية) ضربت «التقاليد».
تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد!
في مقالة سابقة لي بجريدة «الشرق الأوسط»، سألت نفسي والقارئ: هل تتغير طبيعة الدين؟ بالطبع لا تتغير طبيعة الدين في العقائد والعبادات. لكنني أردت إبراز عمق التحويلات والتحويرات التي قام بها الأصوليون في المفاهيم والرسوم وحتى الشعائر! ودون تكرار لا داعي له: نحن أمام واقع لا يمكن إنكاره: الدين في خطر، والدولة في خطر. وأحد أسباب الخطر على الدولة: إدخال الدين في بطنها من جانب الحزبيات المتشددة التي تريد استخدامه في الوصول إلى السلطة أو الصراع عليها. لكن الخطر على الدين يبقى أوضح من الخطر على الدولة. ولذلك فإذا كان رجالات الدولة همهم الخلاص من الجماعات المقاتلة باسم الإسلام؛ فإن المجتمعات والمؤسسات همها «صون الدين على أصوله وأعرافه المستقرة» دون استيلاء أو احتكار أو تشويه!
لقد انتهت القسمة التقليدية بين الدين والدولة أو إدارة الشأن العام، لاختلاف الظروف والمفاهيم والوظائف. ولذلك فإن سياسات الدين ينبغي أن تتغير. وقد حاولت الدول في الحقبة الماضية استتباع المؤسسات الدينية، وإدارة الدين من طريقها. وأحداث العقدين الأخيرين تثبت فشل تلك السياسات. في الوقت الذي لا يمكن القول فيه إن المؤسسات الدينية كانت أكثر نجاحا. وهكذا فإن كلا من الطرفين ينبغي أن يكون قد تلقى درسا من سلبيات الماضي القريب. ما عادت الدولة تريد الاستيلاء على إدارة الدين. وما عادت المؤسسة الدينية سعيدة باستخدام الدين في الاستيلاء على السلطة كما في النموذج الإيراني. ولذلك، واستنادا إلى دروس التجربة، يكون على المؤسسة الدينية القيام بأمرين: تجديد الوعي بالمهمة والرسالة، وإعادة البناء والتأهل لتربية دينية تعيد السكينة إلى نفوس المؤمنين من طريق إخراج الدين من بطن الدولة. وإذا اقتنعت السلطات بعدم الحاجة إلى استخدام الدين في الشرعنة، واقتنعت المؤسسة الدينية بأن الأصوليات تظلم الدين وتكلفه بما لا يطاق؛ فإن الظاهرتين: الأصولية والطغيان، ستختفيان في السنوات الـ10 القادمة.
إن المهمة الأصعب هي تلك المطروحة على المؤسسة الدينية وفي مجالات ثلاث: الاهتمام بإعادة البناء الثقافي والديني، والاهتمام بإعادة الانتظام إلى المهمات الدينية (التقليدية)، والاهتمام باستحداث نهضة إصلاحية من طريق نقد عمليات تحويل المفاهيم!