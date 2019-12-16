"أبل" في المقدمة.. تعرّف على الأجهزة التقنية الأفضل في العقد الماضي

نشرت مجلة "تايم" الأمريكية قائمة بأفضل أجهزة تقنية خلال العقد الماضي، من ضمنها 3 منتجات لشركة "أبل"، هي: "آيباد، وساعة أبل، وإيربود".

وكشف المخترع الأمريكي ستيف جوبز عن جهاز "آيباد" الأصلي في عام 2010، في حين أنه تم إصدار "ساعة أبل، وآيربود" في عامي 2015 و 2016 على التوالي.

وقال الصحفي باتريك لوكاس أوستن: "قبل تقديم الآيباد في عام 2010، فإن فكرة الكمبيوتر اللوحي كانت مرتبطة في الغالب بأفلام الخيال العلمي والوحوش التي تدير برامج رهيبة".

وأضاف أن "الآيباد" أدى إلى تحول ثقافي للحوسبة الشخصية، وضبط أسلوب العقد القادم من الأجهزة المحمولة، مشيرًا إلى أن "ساعة أبل" وضعت معيارًا لما يمكن أن تفعله الساعة الذكية، بينما يعتقد أن "الإيربود" هو المعيار الذهبي للصوت اللاسلكي، خاصة بعد إطلاق "AirPods Pro".

وتشمل قائمة "التايم" أيضًا سيارات تسلا من نوع "S" وجهاز "رازبيري باي" ومشغل "غوغل كروم كاست"، ومركبات "DJI Phantom" والمساعد الافتراضي، الذي طورته شركة أمازون "اليكسا"، فضلًا عن نظام ألعاب الفيديو المنزلي "نينتندو سويتش" ووحدة تحكم ألعاب الفيديو "Adaptive Xbox"، التي صممتها شركة "مايكروسوفت".