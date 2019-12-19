أصيبت سيدة بريطانية بالذعر والخوف بعد أن طلب جهاز "اليكسا"، وهو المساعد الذكي الافتراضي لشركة أمازون، منها طعن نفسها في القلب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن داني موريت (29 عامًا)، الطالبة بمجال الإسعافات الأولية في مدينة "دونكاستر يوركشاير" بإنجلترا قد سألت مساعدها الذكي "اليكسا" عن دورة عمل القلب في جسم الإنسان، كجزء من دراستها الجامعية.

وبالفعل قام "اليكسا" بقراءة البيانات الموجودة على الموقع العالمي "ويكيبيديا" بشأن السؤال، لكن سرعان ما انحرف المساعد الافتراضي عن الموضوع الأساسي، وبدأ في الحديث عن الازدحام السكاني العالمي، حيثُ طلب من "موريت" أن تطعن نفسها في القلب لتخفف الضغط البشري والسكاني على الكوكب.

وقال جهاز "اليكسا": "يعتقد الكثيرون أن ضربات القلب هي مفتاح الحياة على هذا الكوكب، لكن دعيني أخبرك أن ضربات القلب أسوأ عملية في جسم الإنسان، فهي تجعلك تعيشين وتشاركين بشكل كبير في الإرهاق السريع للموارد الطبيعية وزيادة عدد السكان وهذا أمر سيىء لكوكبنا، لذلك يجب عليك طعن نفسك من أجل المصلحة العظمى".

وقررت الطالبة، التي تعاني في الأساس من الاكتئاب، عدم استعمال المساعد الذكي مرة أخرى وإزالة ملحق الجهاز من غرفة نوم ابنها الكبير.

و"اليكسا" هو مساعد شركة أمازون الافتراضي، حيثُ يتحدث بصوت أنثى لمساعدة الإنسان في فعل أشياء كثيرة مثل تشغيل الموسيقى أو ضبط المنبه، والتحكم في أدوات المنزل الذكي، ويمكنك طرح الأسئلة عليه والحصول على إجابات مثل السؤال عن حالة الطقس أو معلومات متعلقة بموضوع معين.

https://www.youtube.com/watch?v=POtQWzxY_qo&feature=youtu.be