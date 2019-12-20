الدمية "روزي" تختبر القدرات الفضائية لأمريكا

المصدر: ا ف ب

تعتزم شركة "بوينغ"، إطلاق كبسولة "ستارلاينر"، اليوم الجمعة، في رحلة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، في مهمة تستغرق ثمانية أيام، وفي حال نجاحها، ستتمكن وكالة "ناسا" من إنهاء اعتمادها على روسيا لإرسال رواد أمريكيين في الرحلات الفضائية.

وتخاطر شركة "بوينغ" بسمعتها في هذه المهمة، كما أن الفخر القومي للولايات المتحدة على المحك.

وسيكون الراكب الوحيد في المهمة هو الدمية "روزي"، التي سميت بهذا الاسم تيمنًا بروزي ذي ريفيتر، نجمة حملة هدفت إلى تجنيد النساء بوظائف في مصانع الذخيرة خلال الحرب العالمية الثانية، والتي تظهر مرتدية وزرة زرقاء وتبرز عضلتها.

واضطرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للاعتماد على صواريخ "سويوز" الروسية، لنقل روادها منذ أن ألغي برنامج مكوكات الفضاء في العام 2011، بعد 30 عامًا في الخدمة.

وتريد الولايات المتحدة إنهاء هذا الاعتماد، حتى لو بقيت العلاقات الفضائية الأمريكية الروسية محصنة ضد تدهور العلاقات السريع الذي حصل بين البلدين في السنوات الأخيرة.