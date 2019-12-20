استطلاع رأي: تايلور سويفت تتفوق على ترامب بقائمة "الأكثر تأثيرًا على تويتر"

تصدّرت النجمة الأمريكية تايلور سويفت قائمة "الأشخاص الأكثر تأثيرًا" على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في عام 2019.

وكشفت القائمة، الصادرة عن شركة "براند ويتش" البريطانية، عن تفوق تايلور الحاصلة على المركز الأول، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جاء في المركز الثاني.

وقال مسؤولو الشركة، التي تختص في استطلاعات الرأي، إن القائمة توضح أيضًا مدى شعبية المشاهير، والتي تتضمن أشخاصًا من مجال السياسة والفن وغيره.

وهذا العام الثاني على التوالي، الذي يتم فيه اختيار النجمة تايلور كأكثر الأشخاص تأثيرًا على "تويتر"، حيث احتلت المركز الأول في عام 2018.

وجاءت النجمة كاتي بيري في المركز الـ3 ومؤسس شركة "سبيس إكس"، ايلون ماسك في المركز الــ4، ليليه لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو والمغنية الشهيرة ليدي غاغا في المركزين الـ6 والـ7 على التوالي.

في حين جاءت الإعلامية إيلين ديجينريس في المركز الـ8، وبعدها أريانا غراندي في المركز الـ9، بينما جاءت كيم كارداشيان في المركز الـ10، وتلاها كل من بيل غيتس والنجمة جينيفر لوبيز في المركزين الـ11 والـ12 على التوالي.

بينما جاء المركز الـ13 من نصيب رئيس أمريكا السابق باراك أوباما، وجاء جاستن بيبر في المرتبة الـ14، وتلته ريهانا في الـ15 وجاستن تيمبرليك في المرتبة الـ16، بينما كان المركز الـ17 من نصيب سيلينا غوميز.

وانضمت شاكيرا إلى القائمة في المركز الـ18، ومايلي سايرس في المركز الـ20، كما جاء هاري ستايلز وكاينيه ويست وزين مالك في المراكز الـ23 و24 و25 بنفس الترتيب.

ومن بين أبرز المشاهير الذي انضموا للقائمة، جاءت بريتني سبيرز في المركز الـ33 وكيفن هارت في المركز الـ36، كما كان المركز الـ44 من نصيب ماريا كاري ونيكي ميناج في المركز الـ45.

وشملت القائمة أيضًا ليوناردو ديكابريو وبيونسيه، اللذين جاءا في المركزين 46 و48، بينما كان آخر مركزين من نصيب نيك جوناس الذي جاء في المركز الـ 49، والنجم ذا روك في المركز الـ50 والأخير.