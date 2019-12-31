مايكروسوفت تكشف ‬شبكة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية سرقت بيانات حساسة‎

قالت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين إنها سيطرت على نطاقات على شبكة الإنترنت استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تُدعى "ثاليوم" لسرقة معلومات، وبيانات حساسة.

وأفادت الشركة أنه من المعتقد أن ثاليوم تعمل من داخل كوريا الشمالية، وأن المتسللين استهدفوا موظفين حكوميين ومؤسسات بحثية، وأعضاء هيئات تدريس جامعية، وأفرادا يعملون على قضايا حظر الانتشار النووي وآخرين.

وأضافت أن معظم الأهداف توجد في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وخدعت ثاليوم الضحايا من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو عادية للوهلة الأولى.

وكشفت مايكروسوفت أنها سيطرت على 50 نطاقا على الإنترنت، استخدمتها الجماعة لإدارة عملياتها في أعقاب قضية رفعت على الجماعة في محكمة جزئية بولاية فرجينيا الأمريكية وصدور أمر قضائي فيها.

وأوضحت الشركة أن ثاليوم استخدمت برمجيات خبيثة لاختراق الأنظمة وسرقة البيانات، وهي الجماعة الرابعة التي تتخذ ضدها مايكروسوفت إجراء قضائيا.