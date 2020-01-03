غوغل تحظر كاميرات أمن شاومي الصينية بعد اكتشاف ثغرة خطيرة (صور)

حظرت غوغل الكاميرات الأمنية التي تنتجها شركة التكنولوجيا الصينية شاومي بعد العثور على ثغرة أمنية خطيرة.

وألغت غوغل قدرة كاميرات مراقبة شاومي على الاندماج مع تطبيقها الرئيسي أو مساعد غوغل، بعد أن بدأت الكاميرات في بث الفيديو إلى المستخدمين بشكل عشوائي.

ويأتي قرار غوغل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعد يوم واحد فقط من عرض أحد رواد موقع "ريديت" للعيوب المتعلقة ببث الكاميرات للفيديو، إذ اكتشف المستخدم "Dio-V"، أنه عند محاولة عرض بث كاميرا الأمن على Nest Hub، يستقبل الجهاز بث كاميرات أمنية مختلفة لا تنتمي إلى المستخدم.

وتظهر بعض الصور كاميرات تراقب غرفة أطفال بينما تظهر أخرى متجرا، وفي جميع هذه الحالات كان أصحاب الفيديوهات المسربة يستخدمون كاميرات "Xiaomi Mijia" بإصدار3.5.1_00.66.

ولم يتضح بعد سبب المشكلة، لكن غوغل تواصلت مع شاومي لإصلاح الثغرة، وبينما يعتبر الخلل مقلقا إلا أنه لا يبدو واسع الانتشار حتى الآن.

وتأتي أخبار الثغرة الأمنية المقلقة في توقيت سيئ للشركات التي تبيع كاميرات أمان متصلة بالإنترنت، حيث تلقي سلسلة من تقارير القرصنة بظلال من الشك على سلامة الكاميرات الأمنية الشهيرة المتصلة بالإنترنت، والتي تنتجها Ring وNest المملوكتان لشركة غوغل.