تعطل تطبيق "واتسآب"

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أصيب تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" التابع لشركة "فيسبوك"، اليوم الأحد، بعطل فني أدى لخلل في عملية تحميل وإرسال الصور والمقاطع المرئية والمقاطع الصوتية. واشتكى عدد كبير من مستخدمي التطبيق، خلال الساعات الماضية، من عدم قدرتهم على إرسال واستقبال الصور والمقاطع، مؤكدين أن البرنامج يعمل مقتصرا على الكتابة النصية فقط. وأفاد طيف واسع من مستخدمي التطبيق في مختلف دول العالم، خاصة العربية منها، بتعطل التطبيق بشكل مفاجئ وعدم قدرته على التعامل مع كامل مزاياه. والموقع الذي يقع مقره في كاليفورنيا واشتراه ”فيسبوك“ العام 2014 مقابل 19 مليار دولار، هو من بين أكثر خدمات التراسل الفوري شعبية في العالم.