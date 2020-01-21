برنامج حاسوب ذكي يتعرف على مالكه بـ"بصمة الرقص"

طور باحثون في علم الكمبيوتر من جامعة يفسكيلا الفنلندية، برنامج حاسوب ذكيا، يمكنه التعرف على مالكه من رقصته، وليس فقط من بصمة إصبعه أو وجهه.

وأجرى الباحثون تجربة على 73 مشاركا، حيث رقصوا على أنغام متنوعة من موسيقى "البلوز والريف وميتال والريغي والراب"، ووجدوا أن النظام الآلي حدد عبر كاميرا التقاط الحركة 21 حركة أثناء رقصاتهم ثم حللها ودمجها مع بعض المعلومات العامة حول كل مشارك في ذاكرته.

وقال الباحث المشارك في الدراسة، باسي ساري إن "برنامج التعلم الآلي كان قادرا على التعرف بدقة على كل المشاركين في التجربة، بعد أدائهم الرقصات من خلال التقاط 94% من تحركاتهم أثناء الرقص"، مشيرا إلى أن كل شخص لديه بصمة رقص تختلف عن الآخر، وذلك بغض النظر عن نوع الموسيقى التي يتم تشغيلها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المثير للدهشة كان الهدف من تجربة الفريق لاستخدام البرنامج الآلي في تحديد أنماط الموسيقى التي رقص عليها المشاركون.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، إميلي كارلسون "بشكل مثير للصدمة، كافح البرنامج لتحديد أنواع الموسيقى، حيث تعرف على 30% منها، ولكنه حدد الراقصين بدقة بناء على حركاتهم".

ويعتقد الباحثون أن البرنامج الآلي فشل في تحديد أنواع الموسيقى لتشابه إيقاعها وألحانها، حيث من الصعب الفصل بينها.