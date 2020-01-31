لقيادة آمنة.. "غوغل" تطرح تحديثا جديدا من ميزة "أندرويد أوتو"

طرحت شركة "غوغل" أخيرا أول تحديث رئيسي لتطبيقها الجديد أندرويد أوتو 5.0. 500224 (Android Auto) وهو تطبيق محمول يجلب ميزات من نظام التشغيل أندرويد إلى وحدة الترفيه في سيارة المستخدم.

وسيمكن إتاحة هذا التحديث للمستخدمين واجهة أكثر سهولة ودعما لمزيد من طرق الإدخال، كما سيحتوي أيضا على ميزة تعطيل صوت الإشعارات، فكل ما عليك فعله أن تقوم بتحديث تطبيق Android Auto من متجر "غوغل بلاى"، بعدها ستجد تبديلا جديدا بعنوان "لا يوجد صوت بالإشعارات" في الإعدادات، بعد تشغيل التبديل، لن تتم مقاطعة استماعك للموسيقى بعد ذلك عند تلقي إشعار جديد.

يشار إلى أن تطبيق غوغل الذي أصدرته العام الماضي، يهدف إلى تقديم المعونة لقائدي السيارات على الطريق بشكل أسرع، وإظهار المزيد من المعلومات المفيدة في لمحة، وتبسيط المهام الشائعة أثناء القيادة.