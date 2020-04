ثلاث ميزات جديدة بـ"واتس آب" ستحتاج لمعرفتها

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أطلق موقع المراسلة العالمي الشهير" واتس آب" ثلاث ميزات جديدة في الأسبوعين الماضيين، يحتاج كل مستخدم لأنظمة التشغيل للهواتف الذكية سواء أندرويد أو ios إلى معرفتها، وإليك كل ما هو جديد في تطبيق الدردشة الشهير. 1- تذكير واتس آب هل تعلم أنه يمكنك استخدام واتس آب لإصدار رسائل تذكير لك؟ في الأسبوع الماضي، أطلق Any. do تطبيق التذكير الشهير مع أكثر من 10 ملايين تنزيل على أندرويد فقط، وقد أنشأ التطبيق شراكة مع واتس آب للسماح للمستخدمين بإنشاء وتلقي تذكيرات داخل عملية الدردشة. باختصار، بمجرد ربط حسابك على Any. do بحساب آخر لك على واتس آب، يمكن إرسال الخدمة عبر