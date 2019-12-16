هل تتخلى "أبل" عن مخرج Lightening في الآيفون 2020؟‎

قد تتخلص شركة آيفون من مخرج Lightening بأجهزتها في عام 2021، فهل ستصدر أبل Apple جهاز iPhone باستخدام USB-C؟

وبحسب ما نشره موقع "سينت" الأمريكي، فإن محلل شركة "أبل" مينغ تشي كو، قال إن "الشركة تستعد لإزالة موصل ال Lightening من أجهزة آيفون التي سيتم إصدارها عام 2021".

وتردد هذا الخبر لأول مرة في عام 2018، ولكن بعد ذلك صدرت أجهزة iPhone X و iPhone XS و iPhone 11 بمخارج ال Lightening واستمر الأمر بتلك الطريقة حتى ترددت الأخبار مرة أخرى هذا العام، بأن مجموعة آيفون 12 للعام الجديد ستكون مختلفة ولا تدعم ذلك المخرج وسيكون هناك منفذ USB Cالذي سيُتيح للمستخدم توصيل هاتفه بالعديد من الأجهزة مثل أجهزة التخزين الفلاش ديسك والأقراص الصلبة المحمولة والكاميرات الرقمية، السماعات الخارجية وشاشات التلفاز والعرض الكبيرة لاستعراض الصور والفيديو.

ويتوقع "كو" أن "هذا الأمر سيميز أجهزة الإصدار الجديد للآيفون عن الموديلات الأخرى"، وذلك يعني أن أجهزة آيفون الجديدة ستحتوي على أجزاء ثابتة وأقل تحركًا ويمكنها تحسين المقاومة ضد الماء وتوفير مساحات كبيرة للبطارية.

وأفاد أحد التقارير الأخيرة؛ أن شركة أبل ستغير من جدول إصدار الهواتف، فبدلًا من إطلاق جميع الهواتف الجديدة في شهر سبتمبر من كل عام، سيُصدر جزء في النصف الأول من عام 2021 والباقي في النصف الثاني من العام.

وهناك بعض الأقاويل أن "أبل" ستصدر الهواتف الجديدة أيضًا مزودة بAirPods، والجدير بذكره أن أبل ليست أول شركة تدعم الهواتف بدون منفذ فهناك شركات أخرى مثل Vivo Apex قد اتخذت تلك المبادرة في أوائل عام 2019.

وتعمل "أبل" على تزويد مستخدميها بكل ما هو لا سلكي دون استخدام الكابلات وبدأت بالشاحن اللاسلكي ثم تبعه AirPods ومن الممكن أن نحصل على كابل USB-C بدلًا من مخرج الـ Lightenin.