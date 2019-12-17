سامسونغ توضح حقيقة بيع مليون جهاز "غالاكسي فولد" القابل للطي

أوضحت شركة "سامسونغ" حقيقة بيع مليون جهاز "غالاكسي فولد" القابل للطي، بعد أسبوع واحد فقط من تصريح أحد كبار المديرين التنفيذيين بذلك، في مقابلة علنية.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، نفت شركة "سامسونغ"، المزاعم التي أدلى بها مديرها يونغ سون، في مؤتمر عقدته مدونة "تك كرانش" في برلين.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن سون قوله: "لقد بعنا مليونًا من هواتف غالاكسي فولد، فهناك مليون شخص يريدون استخدام هذا المنتج بسعر ألفي دولار".

وأوضح المتحدث باسم "سامسونغ"، أن سون قد خلط بين هدف المبيعات الأولي للجهاز والمبيعات الفعلية.

وأشارت التقديرات إلى أن مبيعات الهاتف القابل للطي قد بلغت حوالي 500 ألف وحدة على مستوى العالم في أكتوبر/ تشرين أول.

وتواصلت الصحيفة مع "سامسونغ"، للحصول على توضيح حول عدد الأجهزة التي تم بيعها منذ إصدار "غالاكسي فولد"، في سبتمبر/أيلول، ولكنها لم تتلق ردًا حتى الآن.

ويعتبر هدف "سامسونغ" المتمثل في بيع مليون وحدة، إنجازًا مهما للشركة حال تحقيقه، نظرًا لندرة تقنية العرض القابلة للطي وسعرها الباهظ، حيث تبلغ تكلفة جهاز "غالاكسي فولد"، 1980 دولارًا.

يذكر أن الهاتف القابل للطي، قد واجه عدة مشاكل عندما تم إطلاقه للمرة الأولى، حيث كان الغبار يتسرب إلى أسفل الشاشة وإلى مفصل الطي، بالإضافة إلى تعطل الشاشات عن العمل في بعض الأحيان، مما اضطر الشركة لسحب الجهاز من السوق، لإصلاح العطل قبل طرحه مرة أخرى في سبتمبر/أيلول الماضي، ليصبح أول هاتف من نوعه.