تسريب جديد يكشف تصميم هاتف غلاكسي فولد 2 (صور)

أحاطت شركة سامسونغ هاتف غلاكسي فولد Galaxy Fold بالسرية حتى اليوم الذي قررت فيه عرض لمحة عنه للعالم.

وإذا كانت الشركة لديها خطط مماثلة لهاتفها الذكي الثاني القابل للطي، فلن تكون سعيدة اليوم، حيث سرب الموقع الصيني Weibo صورًا حية لهاتف Galaxy Fold 2، وهو هاتف قابل للطي من سامسونغ من المقرر إصداره إلى جانب Galaxy S11 العام المقبل.

ويمتلك هاتف Galaxy Fold 2 نفس آلية الطي للإصدار الأول منه Galaxy Fold، وعلى الرغم من أن الجهاز يحتوي على شاشة Infinity-O مثل Galaxy Note 10 ، إلا أن تلك الإطارات الضخمة تجعل الهاتف يبدو قديمًا.

وبطبيعة الحال الشاشة الخارجية صغيرة جدًا، على الرغم من أنه من غير الواضح الحجم الفعلي لشاشة العرض (يشاع أن الشاشة الداخلية تتراوح ما بين 6.7 إلى 6.9 بوصة).

ومن المثير للاهتمام -أيضًا- أن الجهاز لا يوجد به سوى كاميرتين خلفيتين، حتى الهواتف الرخيصة من سامسونغ لديها 3 أضعاف إعدادات الكاميرا هذه الأيام، لذلك يبدو أن الإشاعات حول تكلفة Fold 2 تتراوح بين 850 و1000 دولار قد تكون دقيقة.

وقال تقرير حديث إن Galaxy Fold 2 سيحتوي على كاميرات تكبير / تصغير 108 ميغابكسل و 5 x من Galaxy S11.

وعن حجم البطارية، فتبلغ سعة إحدى البطاريتين التي يمتلكها Galaxy Fold 2 حوالي 900 مللي أمبير في الساعة - وتنقسم بطارية Galaxy Fold إلى نصفين من السعة ذاتها.

وبالرغم من أنه من الممكن أن يكون الجهاز الذي يتم عرضه في هذه الصور نموذجًا أوليًّا وليس المنتج النهائي، ولكنه يعطي فكرة جيدة عما يمكن توقعه من هاتف Samsung القابل للطي.