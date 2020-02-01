احذر.. هجمة جديدة تستغل قلقك بشأن كورونا لتخترق أجهزتك الإلكترونية‎

يستغل المتسللون قلق الجمهور والتغطية الإعلامية لفيروس كورونا محاولين اختراق أجهزتهم الإلكترونية، من خلال جذبهم لتنزيل برامج ضارة عن طريق الخطأ.

ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن بعض الروابط الخبيثة تظهر كمقالات أو مقاطع فيديو بريئة حول اندلاع فيروس ووهان القاتل، لكنها تحتوي فعليا على رمز مصمم لسرقة المعلومات الشخصية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقوم المتسللون بنشر المقالات والمنشورات ومقاطع الفيديو المقنعة كتنسيقات ملفات مثل ملفات PDF أو MP4، لإخفاء طبيعتها الحقيقية، وعند النقر فوقها وتنزيلها على هاتف أو كمبيوتر، يمكن للمتسللين الوصول إلى معلومات المستخدم المخزنة، ويمكنهم أيضا إتلاف البيانات أو حظرها أو نسخها بحسب الرغبة.

فقد تلقى فيروس كورونا قدرا هائلا من اهتمام وسائل الإعلام بسبب قتله 259 شخصا وتسببه في إصابة ما يقرب من 12 ألف شخص، كما أنه ليس له لقاح أو علاج.

وبعد تأكيد أول حالتين لمصابين بالفيروس في المملكة المتحدة، كانت وسائل التواصل الاجتماعي تغمرها الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة عن الفيروس.

وقد أصدر كل من فيسبوك وغوغل وتويتر ضوابط خاصة لإيقاف هذه الأخبار المزيفة، لكن المتسللين يستخدمون الهستيريا وحالة الذعر سرا لعمل فخ لمستخدمي الإنترنت المطمئنين.

ووفقا للصحيفة، قال أنتون إيفانوف، محلل برامج مكافحة الفيروسات في "كاسبرسكاي": "لقد تم بالفعل استخدام فيروس كورونا، الذي تتم مناقشته على نطاق واسع كقصة إخبارية كبرى، كطُعم من قبل مجرمي الإنترنت".

وأضاف: "حتى الآن، لم نشاهد سوى 10 ملفات فريدة، ولكن نظرا لأن هذا النوع من النشاط يحدث غالبا مع المواضيع الشائعة، فإننا نتوقع أن يزداد هذا الاتجاه، فمع استمرار قلق الناس على صحتهم، قد نرى المزيد والمزيد من البرامج الضارة مخبأة داخل وثائق مزيفة حول فيروس كورونا".

من أجل تجنب الوقوع في هذه البرامج الضارة، ينصح خبراء الأمن السيبراني بالانتقال مباشرة إلى مصدر رسمي.

وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية للتعرف على البرامج الضارة في النظر إلى نهاية عنوان الرابط، فإذا كان يحتوي على ملحق غير .docx. أو .pdf أو .mp4، فمن المحتمل أن يكون ضارا، كما يجب ألا تكون المستندات وملفات الفيديو مصنوعة بتنسيقات exe أو lnk.