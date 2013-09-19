الجمايكي أولسن بولت يواجه الأرجنتيني سيرجيو أغيرو

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العداء الجمايكي الشهير يلتقي باللاعب الأرجنتيني سيريجيو أغيرو و يتبادلان النصائح في السرعة و كرة القدم.