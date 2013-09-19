الجمايكي أولسن بولت يواجه الأرجنتيني سيرجيو أغيرو

تدرب بطل العالم والألعاب الأولمبية وأسرع رجل في العالم، في مسافتي 100 و 200 متر، العداء الجمايكي أولسن بولت برفقة متوسط ميدان مانشستر سيتي و المنتخب الأرجنتيني سيرجيو أغيرو، حيث قدم كل منهما للآخر نصائح في مجال تخصصه. وقدم بولت نصائح في السرعة للاعب الأرجنتيني، كي يصبح أكثر سرعة على أرضية الملعب ويتمكن من تجاوز المدافعين، رغم كونه اختار توقيتاً سيئاً حيث يعتبر من عشاق مانشستر يونايتد، ويحلم باللعب ولو مقابلة رفقة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت النصائح قبل الديربي الحارق في نهاية الأسبوع الحالي بين يونايتد وسيتي. وقال بولت: "على مانشستر يونايتد أن يكون حذراً من سيرجيو، فقد سبب لهم في السابق المتاعب، وحاولت تجربة مستواه في التدريب لكنه كان جيدا". ورد أغيرو بمزحة حيث قال: "إنه لاعب جيد في كرة القدم، لكنه لن يتمكن من إيجاد مكان في مانشستر سيتي، لكون مستواه لازال أقل، لكن من المؤكد أنه سيلعب رسمياً في مانشستر يونايتد".