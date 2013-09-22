فيديو..لاعبة جزائرية تقارع ميسي و رونالدو بالمهارات

إرم- عبدالله دقامسة

خطفت اللاعبة الجزائرية، ليزا زيموشي، الأضواء في بطولة ريد بُل ستريت ستايل العالمية لكرة القدم المُقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد أن قدمت فاصلاً مهارياً رائعاً يُحاكي تلك المهارات التي يتمتع بها كبار نجوم الساحرة المستديرة.

وتفنّنت اللاعبة الجزائرية في مداعبة معشوقتها كرة القدم بعد أن استعرضت مهاراتها بشكل رائع تُقارع من خلالها مهارات كبار نجوم الساحرة المستديرة، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأظهرت ليزا خلال مشوارها في البطولة التي تُقام في العاصمة اليابانية طوكيو قدرة عالية على التحكم في الكرة والحفاظ عليها بشكل رائع، كما نجحت في استجماع كافة مهاراتها من خلال التلاعب بالكرة.

وأثبتت زيموشي بأنّ كرة القدم لم تعد حكراً على الرجال في الجزائر، حيث نجحت في الوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي شاركن فيها لاعبات من شتى بقاع الكرة الأرضية؛ لكنها اصطدمت باللاعبة المجرية كيتي التي تمكنت من التغلب عليها.

وعلى الرغم من خروجها من الدور نصف النهائي للبطولة، إلا أنّ العرض الذي قدمته ليز قد لَقِيَ استحساناً جماهيراً واسعاً، إذ تفاعلت الجماهير الحاضرة كثيراً مع اللاعبة التي عزفت سيمفونية كروية رائعة.