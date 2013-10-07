الاتحاد الغاني يطلب نقل المباراة "الفاصلة" خارج مصر

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد

قال موقع غانا سوكر نت أن الاتحاد الغاني لكرة القدم، سيخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنقل مباراة العودة أمام مصر خارج القاهرة.

وستقام مباراة الذهاب بين مصر وغانا بالمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، في كوماسي في الـ15 من الشهر الجاري، فيما ستقام مباراة العودة بمصر على ستاد الدفاع الجوي بالـ19 من نوفمبر المقبل.

ويستند الاتحاد الغاني لكرة القدم في طلبه إلى أحداث العنف التي عادت لتعم القاهرة مجدداً، خلال احتفالات 6 أكتوبر الأحد، بين الشرطة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي أسفرت عن 50 قتيلاً.

مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكد لـ"إرم" أن شكوى غانا لن يتم النظر إليها، وأن الأمور ستمر طبعية بمجرد وصول خطاب تأمين بعثة غانا من وزارتي الداخلية والدفاع في موعده.