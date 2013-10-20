الحكم الألماني فليكس بريش يدير لقاء ميلان و برشلونة

برلين- عين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الألماني فليكس بريش لقيادة لقاء قمة الجولة الثالثة في المجموعة الثامنة بين أسي ميلان الإيطالي و برشلونة الإسباني في ستاد سان سيروب ميلان الثلاثاء القادم .

و كان الحكم الألماني قد أثار الجدل في ألمانيا الجمعة الماضي حين أعلن عن هدف خيالي بعد رأسية من كيسلينغ لاعب بايرن ليفركوزن في الشباك الخارجي لهوفنهايم و أثار حفيظة الفريق المنهزم الذي يطالب بإعادة المقابلة .

و قاد نفس الحكم لقاء ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بين تشيلسي و برشلونة في 2012 و الذي انتهى لصالح البلوز بهدف لصفر، قبل أن يتعادلا إيابا بهدفين لمثلهما و يخرج الفريق الإسباني من المنافسة .