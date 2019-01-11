المنتخب الأسترالي يستعيد توازنه بالفوز على فلسطين في كأس آسيا 2019 (فيديو)

حصد المنتخب الأسترالي أول 3 نقاط في كأس أمم آسيا 2019، بفوزه 3/0 على منتخب فلسطين الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في البطولة التي تستضيفها الإمارات.

وسجل المنتخب الأسترالي هدفين في الشوط الأول، جاء الأول عبر جيمي ماكلارين بضربة رأس، في الدقيقة 18، مستغلًا كرة من توم روجيك.

وأضاف أوير مابيل الهدف الثاني في الدقيقة 22، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل أبوستولوس جيانو ثلاثية المنتخب الأسترالي، حامل اللقب، في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد منتخب أستراليا إلى 3 نقاط، إذ خسر 0/1 أمام الأردن في الجولة الأولى، ويحل الكنغر المركز الثاني، في حين ظل المنتخب الفلسطيني برصيد نقطة وحيدة في المركز الثالث.

وضمِن المنتخب الأردني التأهل عن المجموعة الثانية بعدما حصد 6 نقاط، بينما يقبع المنتخب السوري في ذيل الترتيب.

وفي الجولة المقبلة يلعب المنتخب الفلسطيني مع الأردن، بينما يلعب المنتخب السوري مع أستراليا.