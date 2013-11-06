"مصلحة" الأهلي سبب "نكبة" الزمالك

قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس بنهائي دوري أبطال أفريقيا هي السبب الرئيسي في إقامة مبارة الزمالك ووادي دجلة بنهائي كأس مصر دون جمهور.

وأكد سويلم لـ"إرم": "مباراة الزمالك تسبق مباراة الأهلي بـ24 ساعة فقط، واذا ما حدثت مشكلة خلالها ستؤثر على نهائي دوري الأبطال، بل ومباراة مصر وغانا".

وتابع: "الأمن يتحاشى حدوث أي أزمة قبل مباراة الأهلي وأورلاندو، لذلك قرر حرمان جماهير الزمالك من حضور نهائي الكأس".

كانت جماهير الزمالك قد هدتت باقتحام المباراة اذا ما أقيمت دون جمهور، في الوقت الذي سيلعب فيه النادي الأهلي امام جمهوره وفي ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن نهائي كأس مصر سيقام السبت المقبل على ستاد الجونة بالغردقة، على أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد باستاد الدفاع الجوي.