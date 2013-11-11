ملايين أوروبا تحت أقدام محمد صلاح

(إرم) - العروض تتوالى والاهتمام يتزايد يوماً بعد يوم بالدولي المصري محمد صلاح لاعب بازل السويسري، فبعد توتنهام هوتسبير الإنكليزي، وروما ونابولي الإيطاليين، وشالكة الألماني، وضعت أندية من العيار الثقيل مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبروسيا دورتموند الألماني وانتر ميلان، صلاح على رأس قوائم اللاعبين الذين ينوون التعاقد معهم.

لم يتوقف الاهتمام بصلاح على الأندية وكشافيها ولكن وصل إلى حد أن طالبت بعض وسائل الإعلام البريطانية نادي مانشستر يونايتد بضرورة التعاقد معه، حيث رشح موقع (جيف مي سبورت الإنكليزي) صلاح ليكون الحل الأمثل لعلاج المشكلة الفنية التي يعاني منها مانشستر، مؤكداً على أن اللاعب لديه المقومات ليصبح لاعباً كبيراً في ظل صغر سنه وهو ما دفع ناديي ليفربول وتوتنهام للتفكير في ضمه مقابل (15) مليون إسترليني.

وبلا شك يختلف صلاح عن غيره من اللاعبين المصرين الذين خاضوا تجارب احترافية خارجية، وكما أشارت صحيفة "الإندبندنت" إلى قدرة صلاح الغريبة على التأقلم مع الكرة الأوروبية بسرعة شديدة، وأكدت أنه أصبح بهدفين وخمسة تمريرات حاسمة في الدوري الأوروبي الموسم الماضي شرارة بازل الهجومية ومصدر إبداعه الرئيسي.

لكن يبقى التساؤل في أي الاندية سيحترف صلاح، وما هي انسب الدوريات لموهبته وعقليته وثقافته الكروية! فهناك من يرى أن صلاح نجح في الدوري السويسري وبالتالي فإن الانسب له دور يكون مشابهاً له، وعليه يرى بعض الخبراء أن الدوري الألماني هو الأفضل لتشابه الأجواء بين البلدين وبالتالي لن يحس بالتغيير الكبير لذا يرشحون أندية ألمانية حاضرة في دوري الأبطال لضمان تواجده في الصورة، فيما يرى آخرون أن الدوري الأسباني هو الأفضل لنجم صاعد وصغير السن لتوفر الفرص وضمان تسويقه وسهولة مراقبته من الكبار شريطة التواجد في فرق تلعب الكرة السريعة ولا تقف عائقاً في حال جاءته مزيد من الفرص الكبيرة.