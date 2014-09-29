فيديو.. جمهور الأهلي يسحب شارة "الكابتن" من حسام غالي

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حرصت عدسة "إرم" على التواجد وسط الجماهير المصرية، لرصد ردود الأفعال عقب مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى، التى جمعتهما فى دور الإياب بنصف نهائى بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف.

بعد تأهل الفريق الأحمر إلى الدور النهائى للبطولة، كانت ردود الأفعال بأن الأهلى يحقق الانجازات بروح الفانلة الحمراء، بأى تشكيل من اللاعبين والأجهزة الفنية، موضحين أن الإرادة تصنع المعجزات.

لبنما أشارت بعض الجماهير إلى ضرورة سحب شارة القيادة من حسام غالى كابتن فريق الأهلى، لاهتزاز مستواه فى الفترة الأخيرة، وعدم التركيز فى أداء دوره داخل الملعب، بعيداً عن كونه كابيتانو القلعة الحمراء.