زيدان يشن هجومًا عنيفًا على أبوتريكة: "مخادع وبتاع مصلحته"

شن المهاجم المصري محمد زيدان هجوما عنيفا على زميله السابق في المنتخب محمد أبو تريكه لاعب الأهلي السابق وأكد أنه تجاهله وخدعه عندما تزاملا سويا في صفوف فريق بني ياس الاماراتي.

وقال زيدان في تصريحات صحفية أن محمد أبوتريكة خدعه ولم يراع الصداقة التى كانت بينهما، قبل أن ينضم إلى نادى بنى ياس.

وكشف زيدان أن أبوتريكة لم يسأل عنه ولم يتصل به على مدار الفترة التى قضاها فى بنى ياس، رغم أنه كان يتصل به خمس مرات يوميا، قبل أن ينضم إلى الفريق ليستفسر عن أحوال النادى.

وأبدى زيزو استيائه من تجاهل أبو تريكه له عندما تعرض للاصابة واجرى عملية جراحية مشيرا إلى أن معظم لاعبي بني ياس وافراد الجهاز الفني زاروه في المستشفى عقب اجرائه العملية بينما تجاهله ابو تريكه ولم يزوره أو يتصل به للاطمئنان عليه رغم أنهما أصدقاء من نفس الجنسية وتزاملا سويا في المنتخب.

وتابع زيدان أن أبوتريكة حقق إنجازات كثيرة للكرة المصرية لكنه لم يكن بمفرده، وكان ضمن جيل لن يتكرر فى الكرة المصرية.