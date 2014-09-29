بالفيديو.. جماهير جيل فيسينتي تعتدي على اللاعبين وبينهم ثنائي مصري

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المصدر: القاهرة ـ من كريم محمد

نشبت مشاجرة عنيفة بالأيدي بين لاعبي فريق جيل فيسنتي البرتغالي وجماهير الفريق بسبب سوء نتائج الفريق واحتلاله المركز الأخير في جدول الدوري البرتغالي برصيد نقطة واحدة فقط من 6 مباريات.

وذكر موقع "مايس فوتبول" البرتغالي، أن عددا من مشجعي فريق جيل فيسنتي هاجموا اللاعبين في ملعب الفريق اليوم الأحد، قبل التدريب عقب هزيمة الفريق من بوافيستا 3-2 في الدوري مساء السبت.

وهاجم المشجعون لاعبي الفريق ووصفوهم بالفاشلين والعار ليخرج بعض اللاعبين عن شعورهم ويدخلوا في إشتباك بالايدي مع المشجعين كان أبرزهم اللاعب جاندر.

وتدخل مروان محسن مهاجم الفريق وحاول فض الاشتباك كما حاول تهدئة زملائه وإبعادهم عن الجماهير الغاضبة.