رضا العزب: "همشي من الزمالك قبل ما أموت"

المصدر: القاهرة ـ من أحمد رامي

يبدو أن الأزمات ستحاصر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة حسام حسن , بسبب كثرة الصفقات التي تعاقد معها النادي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية , والتي وصلت إلى 19 صفقة.

وقرر رضا العزب لاعب الفريق المنتقل حديثا من الشرطة , الرحيل عن الزمالك بسبب عدم مشاركته مع الفريق , حتي الأن , رغم انه كان أساسيا في فريقه السابق.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية " قررت الرحيل عن الزمالك إذا لم أحصل علي فرصتي مع الفريق حتى يناير المقبل , أنا أتعرض لضغوط نفسية شديدة بسبب الجلوس علي الدكة".

وأضاف العزب " الإغماء التي تعرضت له , ودخلت علي أثره المستشفي , جاء بسبب الضغوط النفسية التي أتعرض لها في القلعة البيضاء , وقررت الرحيل قبل ما اموت".

يذكر أن رضا العزب سيغيب عن صفوف الزمالك لمدة 3 أيام، بعد تعرضخ لحالة إغماء خلال لقاء فريقه أمام الري يوم الجمعة الماضي.