عبد الشافي في الأهلي مقابل مليون و200 ألف دولار

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي وافق رسمياً على انتقال محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق إلى نادي أهلي جدة السعودي مقابل مليون و200 ألف دولار لمدة 6 أشهر.
وقال مرتضى منصور في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية: "من المقرر أن يقوم النادي السعودي بإرسال نصف قيمة الصفقة والذي يبلغ 600 ألف دولار للزمالك غداً على أن يتم إرسال الجزء الثاني بعد شهرين من الآن".
وأضاف رئيس الزمالك: "المجلس وافق على انتقال عبد الشافي للأهلي السعودي"، وأنه أجرى اتصالاً برئيس النادي السعودي وأنهى معه الصفقة وكافة التفاصيل المالية.
يذكر أن حسام حسن المدير الفني للزمالك، هدد بالاستقالة في حالة الموافقة على رحيل محمد عبد الشافي للدوري السعودي.