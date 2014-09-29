الجهاز الفني لنادي الزمالك يتراجع عن قرار الاستقالة

تراجع الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة حسام حسن عن موقفه وقراره بالاستقالة، ووافق رسمياً على انتقال محمد عبد الشافي لاعب الفريق لصفوف نادي أهلي جدة السعودي.

وقال إبراهيم حسن في تصريح خاص لـ إرم: "وافقنا على انتقال محمد عبد الشافي للأهلي السعودي بعد أن أكد لنا مرتضى منصور رئيس النادي بأن هذا الأمر في مصلحة الزمالك في جلسة استمرت ساعتين".

وأضاف حسن: "نسعى خلال المرحلة المقبلة لتجهيز خليفة محمد عبد الشافي، وسيكون أحمد سمير المنضم للفريق من صفوف نادي الداخلية".

ومن جانبه أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه حصل على موافقة مكتوبة من حسام وإبراهيم على رحيل عبد الشافي حتى لا يتم التراجع بعد ذلك.