بالأسماء.. 7 محليين يستحقون الانضمام لمنتخب مصر

قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم التي تخوض مباراتي بوتسوانا في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، يترقب الجميع اختيارات شوقي غريب المدير الفني خاصة بعد الهزيمة في افتتاح المشوار بالمجموعة السابعة أمام السنغال وتونس.

ومع انطلاق الدوري المصري، بدأ البعض يتكهن بانضمام بعض اللاعبين في الفترة القادمة لصفوف المنتخب خاصة أن شوقي غريب استجاب للرأي العام الرياضي واستدعى ستة لاعبين محترفين فقط لمواجهتي بتسوانا بعد أن كان العدد الضعف في المرحلة القادمة.

وضمت قائمة المحترفين محمد صلاح صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي وأحمد المحمدي جناح أيمن هال سيتي الإنجليزي وصالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا البرتغالي ومحمد النني وأحمد حمودي لاعبي بازل السويسري وأحمد فتحي جناح أيمن أم صلال القطري.

وبعيداً عن التدخل في اختيارات شوقي غريب ، فإن المتابع لمباريات الدوري المصري يجد أن هناك أكثر من لاعب يستحق الانضمام للمنتخب ولكن بصفة خاصة لمع اسم 7 نجوم ترصدهم "إرم نيوز" في ظل تألقهم بشكل لافت.

1ـ أيمن حفني

لا يختلف اثنان على الموهبة العالية التي يمتلكها أيمن حفني، صانع ألعاب الزمالك، والتي أظهر جزء منها في المباريات الماضية للفريق الأبيض ببطولة الدوري.

حفني "مايسترو" الزمالك الجديد ينتظر بشغف اللعب أساسياً مع المنتخب وليس مجرد التواجد الذي حظي به مع الجهاز الفني السابق بقيادة بوب برادلي بل ويسعى حفني لتثبيت أقدامه وكتابة شهادة ميلاده الدولية خاصة بعد أن قدم مستوى متميز مع الزمالك.

ويعتبر حفني من اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة في المراوغة والتسديدات القوية وأيضاً اللعب على الأطراف أو عمق الملعب.

2ـ وليد سليمان

يبدو أن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي يعيش مرحلة نضجه الكروي ، الواقع يؤكد أن حاوي الأهلي أصبح صانع ألعاب بدرجة قدير جداً ومكمن الخطورة في التشكيلة الحمراء.

المتابع لمباريات الأهلي مع الزمالك ببطولة السوبر والقطن الكاميروني بالكونفدرالية الأفريقية يجد أن سليمان اكتسب الثقة والخبرة والنضج الكروي وبالتالي فلا مفر أمام غريب لإعادة حاوي الأهلي للمنتخب لتشكيل ثنائي متميز مع محمد صلاح نجم تشيلسي الإنجليزي البعيد عن مستواه.

سليمان يجيد اللعب كجناح أيسر أو أيمن ولديه القدرة على خلق الخطورة والتسديد القوي على المرمى وهو ما سيفيد المنتخب في مباراتي بتسوانا.

3ـ علي جبر

كان المستوى الذي قدمه علي جبر مدافع الزمالك الجديد مفاجأة للكثيرين الذين لم يكونوا يعلموا بعض المعلومات عن جبر الوافد من الاتحاد السكندري.

جبر صاحب الـ26 عاماً يعتبر من أفضل المدافعين بالدوري المصري، ويملك قوة بدنية وإنقضاض على الكرة يجعله من اللاعبين القادرين على التواجد في تشكيلة المنتخب خاصة أن غريب كان أول من استدعاه للفراعنة ولكنه خرج من قائمة مباراتي تشيلي وجامايكا الوديتين.

4ـ سعد سمير

تطور مستوى سعد سمير مدافع الأهلي بشكل أكثر من رائع خلال المرحلة الأخيرة وأصبح المدافع الأول في القلعة الحمراء وينال دائماً الإشادة من جميع المتابعين.

سمير الذي حل أساسياً بعد اعتزال وائل جمعة وأيضاً رحيل رامي ربيعة إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي ، أعلن التحدي وظهر بشكل متميز في اللقاءات الأخيرة للأهلي وأظهر من السرعة والقوة والذكاء في التعامل مع المهاجمين ما يؤهله للعودة للمنتخب.

سمير ليس غريباً على اللعب لمنتخبات مصر حيث سبق وتواجد في المنتخب الأولمبي بأولمبياد لندن وأيضاً منتخب الشباب ببطولة العالم 2009.

5 ـ إبراهيم صلاح

لا شك أن عودة إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك الجديد إلى الدوري المصري من جديد جعلت البعض يقيم أداءه بشكل أفضل عن العام الذي قضاه مع العروبة السعودي.

صلاح أصبح مثل السد العالي في وسط ملعب الزمالك ، وبات مؤهلاً بقوة لقيادة وسط المنتخب في ظل التراجع الرهيب في أداء محمد النني وحسام غالي وحسني عبدربه.

6ـ محمود عبد العزيز

ربما لا يعرف الكثيرون الشاب اليافع الذي يشارك في أغلب مباريات الإسماعيلي محمود عبد العزيز الذي انضم من صفوف القناة إلا أن اللاعب صاحب الـ24 عاماً ثبت أقدامه في تشكيلة الدراويش وتفوق على لاعبين مميزين بحجم عمرو السولية ومن قبله محمد حمص بل وحسني عبدربه.

عبد العزيز ماكينة لا تهدأ في وسط ملعب الإسماعيلي، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر وقلب الدفاع ويستحق الفرصة للمشاركة دولياً مع منتخب مصر.

7ـ أحمد رؤوف

دخل أحمد رؤوف في حالة تحدي خاصة جداً منذ الاستغناء عن خدماته من جانب النادي الأهلي ليختار الرحيل للمصري البورسعيدي.

رؤوف كسب الرهان في الجولات الثلاث الأولى واستطاع أن يسجل 3 أهداف ويحتل صدارة هدافي الدوري، ويفك النحس الذي لازمه مع الأهلي.

رؤوف يستحق العودة للمنتخب في ظل العقم التهديفي لمهاجمي المنتخب خالد قمر وعمرو جمال حيث لم يسجل الأول سوى هدف واحد للزمالك منذ قدومه لميت عقبة ومن ضربة جزاء وهو نفس حال جمال الذي سجل في آخر 5 مباريات هدف في مرمى القطن من متابعة لتسديدة وليد سليمان والمرمى خالياً.