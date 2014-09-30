أحمد حسن يقاضي العديد من المواقع لتشويه سمعته

قرر الصقر أحمد حسن مدير منتخب مصر ولاعب الأهلي والزمالك السابق رفع دعوى قضائية ضد العديد من المواقع لنشرها خبرا كاذبا حول مشاكل بينه وبين زوجته بسبب تشابه الأسماء بينه وبين أحمد حسن دروجبا مهاجم الأهلي السابق.

وكان دروجبا قد تبادل الاتهامات مع زوجته، حيث حررا محضرين ضد بعضهما ، حيث اتهمته زوجته بالزواج عرفيا من أخرى ، فيما اتهمها هو بسرقة المشغولات الذهبية وتم التحفظ عليهما في قسم العمرانية لحين انتهاء التحقيقات.

ونشرت العديد من المواقع الخبر ولكنها أخطأت خطأ مهنيا فادحا، بأن نشرت الخبر عن أحمد حسن مدير المنتخب وليس احمد حسن دروجبا ، بل وقامت هذه المواقع بنشر صورة الصقر احمد حسن على الخبر.

وأعلن الصقر أنه سيرفع دعوى قضائية ضد كافة المواقع التي نشرت الخبر منسوبا له للحصول على تعويض مادي كبير منها ، كما طالبها جميعا بنشر خبر اعتذار رسمي له عما حدث من تشويه صورته.