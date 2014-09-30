تأجيل الدوري اليوناني الممتاز بعد وفاة مشجع بدوري الدرجة الثالثة

قررت الحكومة اليونانية تأجيل مباريات الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم المقررة مطلع الأسبوع المقبل إلى جانب بقية منافسات الرياضات الجماعية في البلاد في دلالة على الاحترام عقب وفاة مشجع كروي بعد اشتباكات عنيفة خلال مباراة بدوري الدرجة الثالثة.

وتوفي كوستاس كاتسوليس (46 عاما) في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عقب فشل محاولات إفاقته من غيبوبة.

وقال بيان للحكومة "كنوع من الاحترام لذكرى كوستاس كاتسوليس الذي توفي اليوم ضحية لعنف مشجعي كرة القدم تم اتخاذ قرار من قبل جيانيس ادريانوس نائب وزير الثقافة والرياضة بايقاف كافة جولات المباريات التي تخص الرياضات الجماعية مطلع الاسبوع المقبل."

واصيب مشجع فريق اثينايكوس باصابات خطيرة في الرأس عقب اشتباكات مع مشجعي فريق ايرودوتوس في كريت خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة اقيمت في 15 سبتمبر ايلول الجاري.

ويعني هذا القرار ان الجولة السادسة من مباريات الدوري اليوناني الممتاز لن تقام بينما ستتأثر ايضا الجولة الثالثة من مباريات دوري الدرجة الثالثة وكأس اليونان لكرة السلة والدور الثاني من الدوري اليوناني لكرة اليد.

ولم تعلن السلطات الرياضية المختلفة بعد متى ستقام المباريات المؤجلة.