5 أسباب تدفع محمد صلاح لمغادرة تشيلسي.. فورا

بات موقف الدولي المصري محمد صلاح غاية في الصعوبة، فمسلسل بقاءه على دكة البدلاء طال، رغم اشتراكه مؤخرا كأساسي في تشكيلة البلوز بالدور الثالث من مسابقة الكابيتال 1 وظهوره بشكل جيد.

ودفع مورينيو بصلاح ومجموعة اللاعبين غير الأساسيين أمام بولتون واندرز فقط من أجل إراحة العناصر الأساسية، بالإضافة لكون البطولة لا تعنيه بالدرجة الأولى، فهي ليست البريمريليج أو دوري أبطال أوروبا.

وارتفعت وتيرة الحديث عن رحيل صلاح إلى أحد أندية البريمرليج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة مع توالي عروض أندية مثل ايفرتون وأستون فيلا.

وعلى الرغم من كون صلاح لم يتحدث بشكل رسمي عن الخروج من ستامفورد بريدج إلا أنه يمتلك مجموعة من الأسباب التي تجيره على اتخاذ هذا القرار الصعب، هي: