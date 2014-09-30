الزمالك يعلن الحرب على الأهلي بسبب زكريا

المصدر: القاهرة ـ من أحمد رامي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الحرب على نظيره في الأهلي، بسبب صفقة النجم مؤمن زكريا لاعب نادي إنبي المعار لصفوف القلعة البيضاء.

وقال أحمد جلال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"إرم" الإخبارية "نعلم أن الأهلي يفاوض مؤمن زكريا, رغم كل النفي الذي خرج من المسئولين في النادي الأحمر".

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك "على مسئوليتي، مؤمن زكريا لن ينتقل للأهلي, سنقوم بشرائه بشكل نهائي من إنبي خلال الأيام المقبلة, ولن نسمح بأن يخطفه الأهلي".

وتابع جلال "مؤمن زكريا أبلغني أنه لا يريد الانتقال للأهلي, ويرغب في الاستمرار في صفوف الزمالك, بعد تمسك الجهاز الفني بقيادة حسام حسن به".