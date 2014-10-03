الأهلي يظهر بالزي الجديد في يناير المقبل

أعلن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة التسويق عماد وحيد، عن موعد ظهور فريق الكرة بالزي الجديد بالتصميم العالمي المتفق عليه مع الشركة الراعية لقميص المارد الأحمر أسوة بالأندية العالمية الكبر.

وأكد وحيد أن شركة "سبورتا" السعودية الفائزة بحقوق رعاية القميص سترسل العينات الرسمية للزي الجديد بالتصميم المتفق عليه بعد أسبوعين، على أن يظهر به بطل أفريقيا لأول مرة مطلع شهر كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة الأهلي: "نخوض تجربة جديدة فى هذا المجال بإنتاج منتج يحمل اسم النادى وهذا يحتاج بعض الوقت، لأن هناك مشاورات وتصميمات عديدة أسوة بالأندية العالمية، لكن يبقى عامل الوقت الأهم، ليخرج هذا المنتج بالشكل الذى يليق باسم الأهلي ".

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو أبدى استياءه من العينات التي أرسلتها الشركة السعودية الشهر الماضي بسبب سوء الخامات مقارنة بالزي القديم المقدم من شركة أديداس العالمية.